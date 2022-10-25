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NR: ставка США на развал РФ провалилась, зато удалось "раскрошить" Украину

Мир

Запад в очередной раз просчитался с прогнозами скорого распада России. При этом создать самодостаточного государства на Украине тоже не получилось, а неонацизм и коррупция Киева и вовсе ставит крест на этой идее.

NR: ставка США на развал РФ провалилась, зато удалось "раскрошить" Украину

Как пишет в своем материале для National Review Майкл Догерти, все предсказания западного истеблишмента о близком "распаде" России оказались лишь фантазией.

На этот проект были потрачены деньги, зачищены территории, завоеваны сердца и умы, открыты школы, но никогда не было движения к твердой и реалистичной геополитической цели. Те же ошибки совершались в Ливии, Сирии и Ираке, а Украина окончательно поставила весь мир на грань катастрофы.

Сегодня необходимо понять, каковы пределы участия США в этом конфликте. Президент Байден в Польше заявил, что США будут защищать только страны НАТО напрямую, таким образом даже косвенно исключая американское участие в украинском конфликте в качестве воюющей стороны.

Все это не помешало ему озвучить пожелание, которое часто высказывается в вашингтонских аналитических центрах и политических салонах о том, чтобы этот конфликт закончился "падением российского президента Владимира Путина". В сенате уже откровенно говорят, что украинский конфликт является самым важным вопросом для Соединенных Штатов.

Все эти выкладки — свидетельство полного умственного затмения американского властного аппарата. Ведь целью американской внешней политики от Трумэна до Рейгана было избежать войны с Россией. Непонятно, как эти люди планируют поддерживать Украину в сражении за Крым, не говоря о всерьез обсуждаемой в США "битве за Москву".

Очевидно, что Украина — то, что от нее в итоге останется, — будет непримиримо враждебна по отношению к России.

Тогда возникают вопросы:

  • Насколько США и Европа готовы взять на себя обязательства по восстановлению украинского государства?
  • Смогут ли они построить такое правительство в Киеве, у которого хватит власти выполнять свои соглашения с Россией?
  • Кто станет поддерживать откровенно националистическое украинское правительство?

Проблема в том, что в США большая часть экспертного сообщества и бюрократии безопасности относится к войне на Украине как к хранилищу политических фантазий, которые можно разыграть в глобальном масштабе или даже против внутренних соперников.

"Очень опасное заблуждение считать, что война закончится с уходом Путина, задача уничтожения России будет разом решена, а их противники дома будут навсегда дискредитированы, режим станет дружественным США и им позволят творить там все, что душе угодно. А с учетом того, что люди с такими воззрениями находятся на вершине власти в США, ничего утешительного", — отмечают журналисты.

Впрочем, с вершинами власти (в будущем) все не так просто.

Эксперты не исключают того печального для Украины факта, что после выборов в конгресс республиканцы в случае победы заморозят помощь Киеву. Постоянные финансовые вливания с войну на Украине негативно воспринимаются обществом.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в настоящее время демократы специально затягивают вооруженное сопротивление со стороны Украины и намерены успеть протащить закон о выделении Незалежной новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов.

При этом социологические опросы показывают крайне низкую поддержку демократов среди граждан США. К тому же разозленные произошедшим "после Трампа" республиканцы будут максимально топить политику Джозефа Байдена перед выборами 2024 года — вплоть до расследования "куда и как тратились деньги".

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти, пишет Punchbowl News, призвал прекратить порочную практику выписывания Украине чеков без сумм. Республиканцы — прагматики и понимают, что "наезд" США на Россию, Китай и дружественные им страны выходит им же боком.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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