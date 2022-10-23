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Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре

Мир

Украинские войска обстреляли гостиницу "Алиса" в Энергодаре, в которой были размещены работники "Росэнергоатома". Об этом проинформировал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре

Чиновник уточнил, что по гостинице пришлись три удара со стороны ВСУ. Однако по счастливому стечению обстоятельств, в этот момент сотрудников "Росэнергоатома" в здании не было, они были в отъезде.

"Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".

На текущей неделе ВСУ уже подвергали обстрелу здание военно-гражданской администрации города из американских РСЗО HIMARS. Также власти сообщили о попытке украинских десантников захватить Запорожскую АЭС, однако после многочасового боя атака ВСУ была успешно отражена.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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