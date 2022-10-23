Американцы подводят итоги президентства Байдена: "Король хаоса"

Американцы начали подводить итоги года и, в том числе, президенства Джо Байдена. По их мнению, лидеру стоит дать новое прозвище "король хаоса".

"Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден — Прим. ред.) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?" — спародировал президента ведущий Fox New Дэн Бонджино.

Как подчеркнул журналист, после прихода к власти Байдена, в стране резко упали показатели образования, здравоохранения и прочих социальных структур. Кроме того, инфляция достигла рекордных показателей.

"Он король хаоса", — резюмировал Бонджино.