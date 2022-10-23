CNN: после победы на выборах республиканцы могут разругаться из-за Украины

В случае победы на промежуточных выборах, республиканцы могут не сойтись во мнениях в контексте финансовой и военной помощи Украине. заявили американские аналитики.

По их мнению, политики могут "разругаться" на фоне внутренних проблем страны, которые возникли из-за многомиллиардных вливаний в киевский режим.

"Общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над Палатой", — заявили аналитики CNN.

По мнению авторов, разногласия между членами партии уже становятся всё более заметными. В случае победы на промежуточных выборах, политикам придётся решать "украинский вопрос".