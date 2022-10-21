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Мирошник: к визиту миссии на Каховскую ГЭС Киев и НАТО устроят провокацию

Мир

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник предупредил, что Киев и НАТО непременно подготовят провокацию к визиту любой международной миссии на Каховскую ГЭС, если таковая состоится.

Мирошник: к визиту миссии на Каховскую ГЭС Киев и НАТО устроят провокацию

Мирошник пояснил, что если миссия будет создана по требованию Киева, она просто не может быть деполитизированной и объективной.

"Любая международная миссия, тем более создаваемая по требованию Киева, будет необъективной и уж точно не деполитизированной, из этого нужно исходить. К деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию, как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — сказал Мирошник в разговоре с ТАСС.

Представитель ЛНР уточнил, что главная угроза техногенной катастрофы исходит с позиций украинских боевиков, находящихся выше по течению Днепра, которые в течение последних месяцев наносят удары по плотине Каховской ГЭС. Именно туда Мирошник и предложил направить международных наблюдателей.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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