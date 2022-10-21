Специалисты КСИР Ирана разработали новый дрон-камикадзе Meraj-521

Иран продолжается разрабатывать беспилотные летательные аппараты для поставок их в Россию. Во время учений Сухопутных сил Корпуса состоялась презентация барражирующего боеприпаса для сил быстрого реагирования КСИР, пишет "Военное обозрение".

Новый дрон-камикадзе Meraj-521 позволяет поражать личный состав и небронированную технику на территории боевых действий. В презентации отмечается, что он очень удобен в применении.

Беспилотник запускается миномётным способом с помощью пневматической катапульты. Может применяться в радиусе до пяти километров и находиться в воздухе от пяти до 15 минут.

Ожидается, что в ближайшее время новое изобретение появится в войсках.