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Politico: Киев напрямую общается с Маском по вопросу Starlink

Мир

У властей Украины есть возможность напрямую общаться с американским бизнесменом Илоном Маском, чтобы обсуждать вопросы функционирования спутниковой связи Starlink, заявил Алексей Резников.

"Я знаю, что у нас не будет проблем (с работой спутников компании SpaceX. — Прим. ред.)", — отметил глава украинского министерства обороны в интервью изданию Politico.

По его словам, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддерживает непосредственный контакт с Маском через личное общение.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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