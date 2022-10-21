Politico: Киев напрямую общается с Маском по вопросу Starlink

У властей Украины есть возможность напрямую общаться с американским бизнесменом Илоном Маском, чтобы обсуждать вопросы функционирования спутниковой связи Starlink, заявил Алексей Резников.

"Я знаю, что у нас не будет проблем (с работой спутников компании SpaceX. — Прим. ред.)", — отметил глава украинского министерства обороны в интервью изданию Politico.

По его словам, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддерживает непосредственный контакт с Маском через личное общение.