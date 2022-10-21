У властей Украины есть возможность напрямую общаться с американским бизнесменом Илоном Маском, чтобы обсуждать вопросы функционирования спутниковой связи Starlink, заявил Алексей Резников.
"Я знаю, что у нас не будет проблем (с работой спутников компании SpaceX. — Прим. ред.)", — отметил глава украинского министерства обороны в интервью изданию Politico.
По его словам, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддерживает непосредственный контакт с Маском через личное общение.
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