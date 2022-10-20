Глава FERC Рич Глик заявил, что северо-восток США ожидает нехватка газа зимой

В северо-восточной части Соединённых Штатов Америки могут возникнуть перебои с поставками природного газа. Об этом заявил председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик.

Он отметил, что все регионы обеспечены адекватными ресурсами в предстоящий зимний сезон. Однако не исключено, что некоторые территории столкнутся с проблемами.

"В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой", — говорится в сообщении организации.

Данный регион включает несколько штатов. Среди них Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

Эксперт отметил, что также прогнозируется повышение цен на газ из-за его экспорта и снижения запасов.