Сын Трампа "похвалил" Зеленского за умение выпрашивать деньги для Украины

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший высмеял главу Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

Он опубликовал фото улыбающегося Зеленского в фирменной футболке цвета хаки.

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — подписал Трамп фотографию.

Подписчики Трампа сочли, что так он указал на умение Зеленского "выпрашивать" деньги у Европы и США.