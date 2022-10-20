Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший высмеял главу Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.
Он опубликовал фото улыбающегося Зеленского в фирменной футболке цвета хаки.
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — подписал Трамп фотографию.
Подписчики Трампа сочли, что так он указал на умение Зеленского "выпрашивать" деньги у Европы и США.
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