Американскому правительству нечего противопоставить в контексте оружия Москве из-за РСЗО "Торнадо-С", заявили китайские аналитики.
По их мнению, установка стала "звонкой пощёчиной" Вашингтону.
"Российскую технику можно назвать "королём ракет". Это пощёчина США, — заявили аналитики Baijiahao.
Как подчеркнули авторы, в гонке вооружений российская сторона явно обошла Штаты. "Торнадо-С" способен уничтожить американский авианосец или тяжёлую технику с одного удара.
Ранее аналитики китайского издания заявляли, что не меньшую панику на западе вызвал и комплекс "Циркон", который Россия представила в День ВМФ.
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