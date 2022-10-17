Baijiahao: новейшая РСЗО "Торнадо-С" ВС РФ — пощёчина США

Американскому правительству нечего противопоставить в контексте оружия Москве из-за РСЗО "Торнадо-С", заявили китайские аналитики.

По их мнению, установка стала "звонкой пощёчиной" Вашингтону.

"Российскую технику можно назвать "королём ракет". Это пощёчина США, — заявили аналитики Baijiahao.

Как подчеркнули авторы, в гонке вооружений российская сторона явно обошла Штаты. "Торнадо-С" способен уничтожить американский авианосец или тяжёлую технику с одного удара.

Ранее аналитики китайского издания заявляли, что не меньшую панику на западе вызвал и комплекс "Циркон", который Россия представила в День ВМФ.