Американский генерал анонсировал новые теракты на Крымском мосту

Украина планирует повторить теракты, направленные на разрушение Крымского моста, заявил в эфире DW-TV* экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес.

По его словам, ВСУ поставлена задача "вторгнуться на полуостров до конца года".

"Их логистическим звеном является Крымский мост. Как оказалось, нанести по нему удар возможно. Это значит, что можно и нужно повторить. Русские это понимают, поэтому пытаются затянуть конфликт и лишить Киев помощи от США. Но я не думаю, что это продлится долго", — сказал генерал.

По его словам, "все военные дороги ведут в Крым":

"Насколько я могу судить, украинская армия набрала необратимый темп и продвигается с запада и севера к полуострову", — вещал Ходжес.

Ранее Ходжес заявлял, что Крым станет украинским "к концу следующего лета".

* включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента