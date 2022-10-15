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Британцы заступились за Путина и обвинили США в кризисе: "Хорошая работа, Джо"

Мир

Президент США Джо Байден пытается переложить свой провал из-за энергокризиса на российского лидера Владимира Путина, тогда как именно Вашингтон потерял саудовских партнёров и настоял на санкциях против Москвы, заявили британские пользователи Сети.

Британцы заступились за Путина и обвинили США в кризисе: "Хорошая работа, Джо"

По мнению британцев, именно политика Вашингтона довела Европу до критических показателей инфляции и риска замёрзнуть этой зимой.

"Путин никого не замораживает. Наши (европейские политики — Прим. ред.) делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?", — задался вопросом один из читателей Daily Mail под соответствующей статьёй.

"Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", — поддержал другой пользователь.

По мнению комментаторов, именно Байден провалил политику с Ближним Востоком и у России появились новые союзники.

"Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо", — резюмировал юзер.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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