Саудовцы не согласны с заявлением США о политизированном решении ОПЕК+

Саудовская Аравия опровергла заявление Вашингтона о том, что якобы решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи политизировано и основано на "сговоре" с Россией.

"Заявления не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки", — сообщили в МИД страны.

Ранее Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ не правомерно и не имеет ничего общего с конструктивным требованием рынка.