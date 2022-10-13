Саудовская Аравия опровергла заявление Вашингтона о том, что якобы решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи политизировано и основано на "сговоре" с Россией.
"Заявления не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки", — сообщили в МИД страны.
Ранее Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ не правомерно и не имеет ничего общего с конструктивным требованием рынка.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.