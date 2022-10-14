США и Германия начнут поставлять Киеву NASAMS и IRIS-T в октябре

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Германия начнут первые поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS и IRIS-T уже в октябре.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что NASAMS и IRIS-T очень сложно включить в систему противовоздушной обороны Украины. При этом Россия сможет успешно выводить из строя эти комплексы своими противолокационными ракетами.