Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Германия начнут первые поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS и IRIS-T уже в октябре.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что NASAMS и IRIS-T очень сложно включить в систему противовоздушной обороны Украины. При этом Россия сможет успешно выводить из строя эти комплексы своими противолокационными ракетами.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.