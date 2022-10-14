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Политолог Суздальцев: режимом КТО Минск легализует широкие права силовиков

Мир

Белорусские власти легализуют усиленный режим службы силовых ведомств, который продолжается 2020 года. Так политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев прокомментировал Pravda. Ru заявление МИД Белоруссии о введении в республике режима контртеррористической операции (КТО).

Политолог Суздальцев: режимом КТО Минск легализует широкие права силовиков

Режим КТО, пояснил эксперт, может вводиться в какой-то части страны или на всей территории государства, в зависимости от существующей угрозы.

"Обычно режим объявляется в двух случаях: или уже случился какой-то теракт, или же для пресечения теракта — как профилактика", — добавил он.

Что касается Белоруссии, отметил Суздальцев, в стране не было диверсий, а границы республики никто не нарушал.

"КТО — это глобальный контроль территории, проверки документов, усиление охраны транспорта и объектов", — перечислил политолог.

Объявленная контртеррористическая операция даёт силовикам расширенные функции, например, входить любое помещение без какого-то разрешения, рассказал он.

"В Белоруссии сотрудники силовых ведомств обладают подобными правами уже третий год, после событий августа 2020 года", — напомнил специалист.

Он предположил, что таким образом Минск легализуют нынешний контрольный режим, который существует в Республике Беларусь, хотя власти говорят о неких внешних угрозах.

"Пока мы слышим о них (внешних угрозах. — Прим. ред.) только из уст самого Александра Лукашенко", — резюмировал Суздальцев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что в стране решено ввести режим КТО из-за угрозы провокаций со стороны других государств.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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