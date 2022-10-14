Белорусские власти легализуют усиленный режим службы силовых ведомств, который продолжается 2020 года. Так политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев прокомментировал Pravda. Ru заявление МИД Белоруссии о введении в республике режима контртеррористической операции (КТО).
Режим КТО, пояснил эксперт, может вводиться в какой-то части страны или на всей территории государства, в зависимости от существующей угрозы.
"Обычно режим объявляется в двух случаях: или уже случился какой-то теракт, или же для пресечения теракта — как профилактика", — добавил он.
Что касается Белоруссии, отметил Суздальцев, в стране не было диверсий, а границы республики никто не нарушал.
"КТО — это глобальный контроль территории, проверки документов, усиление охраны транспорта и объектов", — перечислил политолог.
Объявленная контртеррористическая операция даёт силовикам расширенные функции, например, входить любое помещение без какого-то разрешения, рассказал он.
"В Белоруссии сотрудники силовых ведомств обладают подобными правами уже третий год, после событий августа 2020 года", — напомнил специалист.
Он предположил, что таким образом Минск легализуют нынешний контрольный режим, который существует в Республике Беларусь, хотя власти говорят о неких внешних угрозах.
"Пока мы слышим о них (внешних угрозах. — Прим. ред.) только из уст самого Александра Лукашенко", — резюмировал Суздальцев.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что в стране решено ввести режим КТО из-за угрозы провокаций со стороны других государств.
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