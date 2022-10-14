Макей: в Белоруссии введён режим КТО из-за угрозы провокаций

Власти Белоруссии решили ввести режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы провокации со стороны других государств. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В беседе с "Известиями" он отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил режим КТО, посовещавшись с представителями силовых структур.

"Отдельные государства планируют провокации", — указал глава МИД.

Он подчеркнул: у Минска есть информация о намерении некоторых стран захватить ряд участков, принадлежащих Белоруссии. Как пояснил Макей, белорусские военные, полицейские и сотрудники спецслужб ответят на все провокационные действия.

Ранее Лукашенко заявлял, что Польша, Литва и Украина готовят людей, способных организовать "военный мятеж" на территории республики.