GT: США не извлекли никаких уроков из кризисной ситуации на Украине

Прочитав обновлённую Стратегию нацбезопасности США можно понять, что Вашингтон не извлёк никаких уроков из украинского конфликта, пишет Global Times.

По информации издания, администрация американского президента Джо Байдена планирует продолжать "сдерживать" Россию и конкурировать с КНР. В статье сказано, что Штаты сохранили "мышление холодной войны".

"США не задумались над первопричинами кризиса вокруг Украины и не извлекли какие-либо уроки", — подчёркивается в материале.

GT отмечает, что Вашингтон стремится к дальнейшему противостоянию с РФ и Китаем.