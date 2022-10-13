ISW: военные из Ирана могут обучать ВС РФ пользованию БПЛА Shahed-136 в зоне СВО

Руководство РФ не давало официальных комментариев по поводу применения дронов из Ирана на Украине. При этом Иран отрицает какое-либо участие в СВО или передачу России вооружения. Предположения относительно использования российскими войсками БПЛА Shahed-136 возникли из-за максимальной схожести беспилотников "Герань-2" с иранским "Шахидами".

Тем не менее американский Институт изучения войны (ISW) в свежей сводке новостей отмечает, что Иран мог перебросить на Украину своих военных для обучения российских бойцов пользованию беспилотниками Shahed-136.

По мнению аналитиков из США, российских солдат обучают инструкторы из Корпуса стражей исламской революции, которые якобы были замечены в Джанкое в Крыму и в Херсонской области. Американские специалисты даже предположили, что пуск иранских дронов в зоне СВО непосредственно контролируется иранскими инструкторами.