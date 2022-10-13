Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах. Также необходимо запастись постоянным запасом воды, отметил он.
"Некоторые дома уже покупают вскладчину небольшие генераторы", — сообщил Садовой в своём видеообращении.
По его словам, ракетные удары, которые были 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.