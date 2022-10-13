Мэр Львова Садовой советует жителям города обустраивать в домах пункты обогрева

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах. Также необходимо запастись постоянным запасом воды, отметил он.

"Некоторые дома уже покупают вскладчину небольшие генераторы", — сообщил Садовой в своём видеообращении.

По его словам, ракетные удары, которые были 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".