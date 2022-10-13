СБ РФ: приём Украины в НАТО гарантирует начало Третьей мировой войны

Вступление Украины в Североатлантический альянс приведёт мир к Третьей мировой войне, заявил зам секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, и в Брюсселе, и в Киеве это отлично понимают, а потому все разговоры о присоединении Украины к НАТО ни что иное, как "пропагандистский ход".

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны", — отметил Венедиктов в интервью ТАСС.

Он также предположил, что украинские власти могли настолько оторваться от реальности, что на самом деле рассчитывают на членство в альянсе.