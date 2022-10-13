В США предложили сделать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть в приделах 60 долларов за баррель.

"Определённо, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти", — заявила министр на встрече с американскими банкирами.

Так, по её мнению, такой потолок позволит сократить доходы российской стороны от продажи чёрного золота, но при этом сохранить прибыль от добычи нефти.