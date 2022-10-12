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Политолог Долгов: Запад не сможет заставить Турцию присоединиться к санкциям

Мир

Политолог Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал обеспокоенность Еврокомиссии из-за неприсоединения Турции к антироссийским санкциям.

Политолог Долгов: Запад не сможет заставить Турцию присоединиться к санкциям

Эксперт согласился, что Турция давно уже пытается балансировать и извлекать свои выгоды, продвигать свои интересы, в том числе, используя противостояние Запада с Россией. И в ряде аспектов Турция действует вопреки интересам Запада: это и неприсоединение к санкциям против РФ, и неприсоединение к такой оголтелой русофобской кампании в средствах массовой информации Запада.

При этом Западу приходится считаться с такой позицией Турции, уверен Долгов. Запад вынужден мириться в позицией Анкары, балансирующей между Россией и западным миром, потому что Запад не может просто так наказать Турцию, как, допустим, Запад пытается это сделать с Саудовской Аравией, и с другими странами, которые не совсем идут в русле политики США.

"Турция — это несколько другой вариант. Турция — значимый член НАТО. И Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы Турция оставалась таким значимым членом НАТО. И то, что Турция позиционирует себя как глобального игрока, это тоже Запад вынужден признавать. Поэтому, на мой взгляд, Турция будет продолжать проводить такую политику. И Запад, на мой взгляд, не будет или не сможет этому противодействовать. Но какие-то акции, направленные на то, чтобы Турцию заставить идти на большее сближение с Западом, заставить действовать в русле политики Соединённых Штатов, это будет делаться. Но вот такого конкретного давления или попыток заставить Турцию пересмотреть свою позицию, на мой взгляд, у Запада не получится", — уверен Долгов.

Ранее представители Еврокомиссии заявили, что они обеспокоены тем, что Турция отказывается поддержать антироссийские санкции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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