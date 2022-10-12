Размещение чужого ядерного оружия на территории страны является признаком полного отсутствия суверенитета. Более того, подобные действия могут привести к увеличению напряжённости. Об этом заявил польский политический аналитик Конрад Рэнкас.
Однако Польша и страны Балтии идут в обратном направлении и уменьшают свою независимость, отметил он. Если амбиции Варшавы будут реализованы, то польская территория станет "дополнением к чужой красной кнопке", указал Рэнкас.
"Размещение ядерного оружия в Польше стало бы очередным нарушением обязательств США и НАТО по отношению к России, а в некотором смысле и Китаю, и потому вызовет адекватную реакцию со стороны евразийских держав", — заявил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
По мнению Рэнкаса, Варшаве кто-то подсказал выступить с данным предложением именно сейчас. Прежде всего под угрозой окажется сама Польша и Украина, которые были выбраны мировыми элитами в качестве "приемлемых потерь", считает эксперт.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.