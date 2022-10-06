Лукашенко о планах Польши разместить у себя ядерное оружие: С США договорились

Александр Лукашенко поверил в реальность ядерного удара после заявления президента Польши Анджея Дуды.

Президент Белоруссии всерьёз воспринял ядерную угрозу после слов польских властей, которые заверили, что республика готова предоставить свои территории для размещения ядерного оружия США.

"Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием", — сказал Лукашенко.

Лукашенко признал необходимость принимать меры, так как подобным оружием Белоруссия не располагает.