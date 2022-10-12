На Тайвань прибыли две делегации американских конгрессменов, сообщили в МИД острова. Согласно информации, темой для обсуждения стала обороноспособность тайваньской стороны и обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — сообщили в МИД.
По сообщению тайваньских СМИ, американские политики пробудут на острове до 13 октября.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.