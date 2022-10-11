На официальном сайте МИД Тайваня сообщили, что две американские делегации прилетят в Тайбэй. Визит конгрессменов продлится с 11 по 13 октября, отметили в министерстве. По его данным, группами чиновников руководят члены Палаты представителей Брэд Венструп и Сет Моултон.
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