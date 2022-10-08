Дзермант: Киев говорит о нападении Белоруссии, чтобы укрепить северный фронт

Киевский режим начал усиленно продвигать риторику о якобы возможном нападении на Украину со стороны Белоруссии ради увеличения поставок оружия от западных и европейских партнёров, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант.

Как подчеркнул эксперт, цели в подобных заявлениях может быть две:

вооружённое укрепление северных границ Украины,

дестабилизация внутри самой Белоруссии.

"Вряд ли они потянут второй фронт, несмотря на мобилизацию и увеличение численности войск. Это всё равно будет для них серьёзным ударом. Украине важно либо дестабилизировать Белоруссию через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу войсками", — пояснил Дзермант "Украине.ру".

Как подчеркнул эксперт, вероятно, киевский режим готов на решительные действия против Минска ради достижения своих целей.