Киевский режим начал усиленно продвигать риторику о якобы возможном нападении на Украину со стороны Белоруссии ради увеличения поставок оружия от западных и европейских партнёров, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант.
Как подчеркнул эксперт, цели в подобных заявлениях может быть две:
"Вряд ли они потянут второй фронт, несмотря на мобилизацию и увеличение численности войск. Это всё равно будет для них серьёзным ударом. Украине важно либо дестабилизировать Белоруссию через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу войсками", — пояснил Дзермант "Украине.ру".
Как подчеркнул эксперт, вероятно, киевский режим готов на решительные действия против Минска ради достижения своих целей.
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