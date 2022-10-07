Австрия снова отказала Украине в поставках летального оружия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена по-прежнему не собирается передавать Киеву летальное оружие, однако поставки защитного оборудования будут продолжаться.

"Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться", — сказал канцлер.

В середине октября ЕС планирует организовать тренировочную миссию для украинских военных, в рамках которой обучение должны пройти 15 тысяч солдат.