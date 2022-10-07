Federalist: НАТО ждут катастрофические проблемы после принятия Украины в альянс

НАТО столкнётся с катастрофическими проблемами в случае присоединения Украины к военному блоку. Об этом сообщает издание Federalist.

По мнению автора материала Дэна Колдуэлла, руководство НАТО должно избежать лишних трат на расширение альянса с помощью Киева. Он пояснил, что странам, входящим в состав военного блока, придётся потратить около 27 миллиардов долларов в случае вхождения Украины в состав организации.

В публикации сказано, что выделять такие деньги в период экономического кризиса — глупое решение, которое приведёт к ещё большей инфляции и росту госдолга США.