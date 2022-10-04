Европейский комиссар по вопросам антикризисного управления Янез Ленарчич сообщил, что ЕС передал Киеву пять миллионов доз йода.
"Помощь для находящихся под угрозой граждан, которые живут около АЭС", — добавил западный чиновник, передаёт Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ранее замглавы МВД Блажей Побожи сказал журналистам Польского телевидения, что местные власти потребовали раздавать сотрудникам пожарной охраны таблетки с йодом.
В Rzeczpospolita заявляли, что власти республики готовятся ввести подобную меру в школах.
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