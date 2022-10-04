Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его телекоммуникационная компания SpaceX уже вложила $80 млн, чтобы запустить и поддерживать работу интернет-сети Starlink на Украине.
Он добавил, что это не предел.
"Затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн", — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети.
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