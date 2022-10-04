В КНДР перестали выходить на связь с Южной Кореей после запуска ракеты

Северная Корея не выходит на связь со своим южным соседом после пуска баллистической ракеты, сообщили журналисты.

Согласно информации, в рамках ежедневных контактов Южная Корея по внутренней линии пыталась "дозвониться" до КНДР, но ответа не последовало.

"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — пишет "Ренхап".