Северная Корея не выходит на связь со своим южным соседом после пуска баллистической ракеты, сообщили журналисты.
Согласно информации, в рамках ежедневных контактов Южная Корея по внутренней линии пыталась "дозвониться" до КНДР, но ответа не последовало.
"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — пишет "Ренхап".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.