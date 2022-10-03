The Times: британская армия обучает 10 тыс. украинцев для участия в боях

Британская армия обучает 10 тысяч жителей Украины, которые хотят стать профессиональными солдатами. Также украинцы проходят курсы оказания первой медицинской помощи тяжелораненым. Пока новобранцы пугаются, когда слышат звук пулемётов, но британские солдаты хотят сделать так, чтобы их "ученики" не паниковали в бою.

Более того, в обучении принимают участие профессиональные актёры, имитируя реальную ситуацию на поле боя, сообщает The Times.

"Украинцы бегут сквозь дым, чтобы встать на колени за мешками с песком и стрелять по противнику на солнце. Это похоже на сцену на востоке Украины, но это южная Англия и раненый актёр с ампутированной конечностью, нанятый британской армией для помощи в обучении", — сообщается в материале.