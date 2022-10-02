Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: "У Путина точно три двойника"

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у президента России Владимира Путина есть "несколько двойников". Однако по его словам, он может "различать только троих".

Как пояснил глава украинского ГУР, он способен по взгляду определить, "настоящий" ли президент России.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу", — пояснил Буданов в эфире украинского телеканала ТСН.

При этом разведчик подчеркнул, что он не помнит, сколько конкретно якобы двойников у российского президента и ему необходимо "просто поднять информацию".