Трюдо: Канада намерена ввести новые санкции против России после референдумов

Оттава планирует утвердить новые ограничительные меры против Москвы в связи с проведением референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

По его словам, Канада не собирается признавать итоги голосования. Он считает, что Россия "подрывает базу госсуверенитета" Украины.

"Оттава намерена принять новые санкции", — подчеркнул политик.