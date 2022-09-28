Оттава планирует утвердить новые ограничительные меры против Москвы в связи с проведением референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
По его словам, Канада не собирается признавать итоги голосования. Он считает, что Россия "подрывает базу госсуверенитета" Украины.
"Оттава намерена принять новые санкции", — подчеркнул политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.