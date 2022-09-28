Yenicağ: отказ банков Турции от использования карт "Мир" ударит по торговле с РФ

Отношения Анкары и Москвы в области торговли ухудшатся после отказа турецких банков от использования карт "Мир", сообщает Yenicağ.

По информации издания, это также ударит по сотрудничеству Турции и РФ в туристической сфере. При этом в материале отмечается, что официальное решение Анкары по поводу отказа от платёжной системы "Мир" пока не опубликовано.

"Минфин Турции ещё не комментировал эту ситуацию", — подчёркивается в статье.