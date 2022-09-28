Отношения Анкары и Москвы в области торговли ухудшатся после отказа турецких банков от использования карт "Мир", сообщает Yenicağ.
По информации издания, это также ударит по сотрудничеству Турции и РФ в туристической сфере. При этом в материале отмечается, что официальное решение Анкары по поводу отказа от платёжной системы "Мир" пока не опубликовано.
"Минфин Турции ещё не комментировал эту ситуацию", — подчёркивается в статье.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.