В Польше открыли трубопровод, транспортирующий норвежский газ через Данию в Польшу. Удивительным образом это событие совпало с диверсией на "Северном потоке", сообщает EADaily.
Мощность доставки трубопровода составляет 10 млрд кубометров в год. Проект презентовал президент Польши Анджей Дуда, который отметил, что новый газопровод поможет Польше стать независимой от российского газа.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал утечки газа на "Северных потоках" актом саботажа. Он предположил, что диверсии на российском трубопроводу станут ещё одним шагом эскалации ситуации на Украине.
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