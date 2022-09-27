Диверсии на "Северном потоке" совпали с открытием норвежского трубопровода

В Польше открыли трубопровод, транспортирующий норвежский газ через Данию в Польшу. Удивительным образом это событие совпало с диверсией на "Северном потоке", сообщает EADaily.

Мощность доставки трубопровода составляет 10 млрд кубометров в год. Проект презентовал президент Польши Анджей Дуда, который отметил, что новый газопровод поможет Польше стать независимой от российского газа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал утечки газа на "Северных потоках" актом саботажа. Он предположил, что диверсии на российском трубопроводу станут ещё одним шагом эскалации ситуации на Украине.