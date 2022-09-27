The American Conservative: непонятно, кто одержит победу в конфликте на Украине

В издании The American Conservative опубликован материал, автор которого обвиняет западные СМИ в том, что они не отражают реальную картину происходящего на Украине.

По его мнению, сведения о потерях сообщаются без какого-либо подкрепления фактами, видео преподносятся без контекста, беженцы на кадрах читают текст с бумажки. При этом американское общество принимает всё за чистую монету, а СМИ зарабатывают на этом колоссальные деньги.

Автор подчёркивает, что слишком большой акцент в средствах массовой информации сделан на "демагогии" конфликта. В обществе сложилось впечатление, что ВСУ уже многократно разгромили российскую армию. Однако, по его словам, реальность такова, что Украина терпит поражение за поражением, неся потери.

"Кто побеждает в конфликте на Украине? — задаётся вопросом автор в заголовке к своей статье. "Сейчас уже невозможно понять, кто там наступает, а кто отступает", — размышляет он.

По его мнению, многие новости являются издевательством над здравым смыслом читателей и преподносятся лишь с целью написать "сенсацию" и заработать.

"Украинские победы как-то странно совпадают по времени с американскими объявлениями о том, что нужна ещё пара миллиардов долларов помощи", — резюмирует автор.

Он предлагает читателям отвлечься от украинского "блокбастера Marvel" и взглянуть на альтернативные взгляды на происходящее.