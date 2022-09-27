Источники немецкого издания Тagesspiegel заявили, что целенаправленная диверсия является вероятной причиной падения давления в газопроводе "Северный поток — 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток".
"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", — приводит Тagesspiegel слова инсайдера.
Источник не исключает, что инцидент удалось совершить с помощью сил специального назначения. По его мнению, в диверсии принимали участие водолазы или подводные лодки.
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