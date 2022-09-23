Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты "катятся в ад", поскольку у страны нет сильного лидера.
После того, как президентское кресло занял Джо Байден, в государстве произошли "радикальные изменения", отметил Трамп.
"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке… Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", — сказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News.
Трамп убеждён, что стране нужен сильный лидер, который сможет быть на одном уровне с такими "проницательными и умными" политиками, как председатель КНР Си Цзиньпин.
Трамп выразил желание видеть во главе страны "кого-то великого", причём неважно, какая партийная принадлежность будет у этого лидера. Он признался, что не расстроился бы в случае проигрыша такому человеку на президентских выборах.
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