FT: Польша и Прибалтика просят ЕС отключить больше банков РФ от SWIFT

Власти Польши и прибалтийских стран обратились к Еврокомиссии с призывом расширить список российских финансовых учреждений, которым запрещён доступ к системе межбанковских переводов SWIFT.

Также Варшава попросила страны ЕС запретить импорт российских алмазов, сообщает издание Financial Times.