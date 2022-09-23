Власти Польши и прибалтийских стран обратились к Еврокомиссии с призывом расширить список российских финансовых учреждений, которым запрещён доступ к системе межбанковских переводов SWIFT.
Также Варшава попросила страны ЕС запретить импорт российских алмазов, сообщает издание Financial Times.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.