В ЛНР жители живо интересуются референдумом о вхождении в состав РФ

Жители ЛНР с нетерпением ждут референдума по вопросу вхождения в состав РФ. Такой информацией поделился представитель ЦИК ЛНР Виталий Павлюк в беседе с РИА Новости.

Павлюк напомнил, что в ЦИК ЛНР была открыта горячая линия, касающаяся предстоящего референдума о присоединении Республики к РФ. В первые же полдня работы горячей линии на неё позвонили 300 человек.

"И сейчас горячая линия постоянно принимает звонки желающих проголосовать, в том числе и с освобожденных территорий", — сказал Павлюк.