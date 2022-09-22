Жители ЛНР с нетерпением ждут референдума по вопросу вхождения в состав РФ. Такой информацией поделился представитель ЦИК ЛНР Виталий Павлюк в беседе с РИА Новости.
Павлюк напомнил, что в ЦИК ЛНР была открыта горячая линия, касающаяся предстоящего референдума о присоединении Республики к РФ. В первые же полдня работы горячей линии на неё позвонили 300 человек.
"И сейчас горячая линия постоянно принимает звонки желающих проголосовать, в том числе и с освобожденных территорий", — сказал Павлюк.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.