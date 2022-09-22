19FortyFive: Байден не способен выполнять обязанности главнокомандующего США

Президент США Джо Байден больше не занимается внешней политикой. Более того, неизвестно, продолжает ли он выполнять обязанности главнокомандующего. Об этом заявил обозреватель американского издания Гордон Чанг.

Недвусмысленное заявление главы Белого дома о защите Тайваня говорит об измении политики Вашингтона, считает аналитик. На протяжении многих лет США воздерживались от подобных высказываний в отношении тайваньского вопроса, но Байден уже четыре раза говорил о том, что встанет на сторону Тайбэя.

"Согласно конституции, Байден как главнокомандующий отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчинённые прямо противоречили ему, фактически используя его власть. Это говорит о конституционном перевороте", — подчёркивает публицист в издании 19FortyFive.

Раздор американского правительства может привести к тяжёлым последствиям. Особенно в современном мире, где период относительного спокойствия резко сменяется периодом постоянного волнения, заключил Чанг.