Вашингтон рискует столкнуться с Пекином после заявления президента США Джо Байдена о готовности "встать на защиту Тайваня". Об этом заявил офицер американской армии Брент Иствуд.
Он подчеркнул, что у США нет эффективных способов противостояния Китаю, поскольку каждый из вероятных сценариев приводит к серьёзным потерям.
Военный эксперт считает, что в случае предполагаемого конфликта Пекин нанесёт ракетные удары по американскому флоту. Уничтожение авианосной группы станет кошмаром для ВМС США, заявил Иствуд.
"Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придётся заплатить", — предупредил эксперт в издании 19Fortyfive.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.