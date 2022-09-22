Власти Белоруссии объявили о введении с 23 сентября временного запрета на экспорт ряда промтоваров. В перечень из 250 позиции вошли автомобили.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню, вне зависимости от страны происхождения", — гласит документ, опубликованный на официальном портале.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.