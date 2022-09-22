The Washington Times: только победа Республиканской партии спасет США от краха

Белый дом полностью "оторван от реальности", а в стране бушует масштабный экономический кризис. Спасти ситуацию могут только республиканцы, если придут к власти на промежуточных выборах в ноябре.

Такие выводы сделал бывший депутат Конгресса США Ньют Гингрич в своей статье для издания The Washington Times.

"Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Иначе положение станет еще болезненнее, а экономическая ситуация — еще разрушительнее", — уверен он.

После введения антироссийских санкций Запад, в том числе США, столкнулся с невероятной инфляцией. По словам парламентария, 88% американцев согласны с утверждением, что страна находится в глубоком экономическом кризисе.