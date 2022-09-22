Белый дом полностью "оторван от реальности", а в стране бушует масштабный экономический кризис. Спасти ситуацию могут только республиканцы, если придут к власти на промежуточных выборах в ноябре.
Такие выводы сделал бывший депутат Конгресса США Ньют Гингрич в своей статье для издания The Washington Times.
"Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Иначе положение станет еще болезненнее, а экономическая ситуация — еще разрушительнее", — уверен он.
После введения антироссийских санкций Запад, в том числе США, столкнулся с невероятной инфляцией. По словам парламентария, 88% американцев согласны с утверждением, что страна находится в глубоком экономическом кризисе.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.