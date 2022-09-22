Китай готов приложить усилия для "мирного воссоединения’ с Тайванем

Китай готов приложить максимум усилий для достижения мирного “воссоединения” с Тайванем.

Об этом сообщил Ма Сяогуан, представитель китайского управления по делам Тайваня, выступая на пресс-конференции в преддверии съезда Коммунистической партии страны (проходит раз в пять лет, запланирован на октябрь).

“Родина должна быть воссоединена и неизбежно будет воссоединена”, - сказал Ма, добавив, что решимость Китая защитить свою территорию непоколебима.

Напомним, последние несколько недель, после громкого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Китай проводит военные маневры и учения вблизи острова, который считает своей территорией. Правительство Тайваня отвергает претензии Китая на суверенитет и заявляет, что только народ острова может решать свое будущее.

"Одна страна, две системы"

Китай предложил урегулировать споры с Тайванем помощью модели “одна страна, две системы”, которая отлично сработала в 1997 году, вернув под власть Пекина бывшую британскую колонию Гонконг.

Ма Сяогуан уточнил, что Тайвань мог бы иметь "социальную систему, отличную от материковой", которая обеспечивала бы уважение их образа жизни, включая религиозные свободы, “при условии обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития”.

Тайвань против

Согласно опросам общественного мнения, все основные тайваньские политические партии отвергли это предложение. Общественной поддержки на острове оно тоже не получило.