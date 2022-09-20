Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Двое сотрудников ОБСЕ получили по 13 лет тюрьмы за госизмену
Крысы атакуют жителей Петрозаводска: "Полная антисанитария"
В Москве отказали в заселении в гостиницу раненому участнику СВО
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Союзные войска ВС РФ и ДНР освободили посёлок Зайцево в Бахмутском районе
Ракета попала в российский танк на Украине, но он "выжил"
В Запорожье ВКС РФ уничтожили цеха обслуживания HIMARS на заводе "Искра"
ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Терновые поды в Николаевской области
Зюганов увидел необходимость в срочном проведении референдумов в ЛДНР

Дмитриевский: "Происходящее сейчас — прелюдия новых больших потрясений в мире"

Мир

Историк, публицист, журналист, ветеран русского движения Донбасса Александр Дмитриевский заявил, что происходящее сейчас на Украине — прелюдия новых больших потрясений в мире.

Дмитриевский: "Происходящее сейчас — прелюдия новых больших потрясений в мире"

По мнению Дмитриевского, любая военная операция не может идти всегда по плану. Публицист отметил, что жизнь всегда вносит свои коррективы, поэтому планы необходимо менять.

"Ещё много отвлекло сил обещание беглых украинских функционеров о том, что украинский народ поднимется против бандеровцев. Наивная вера в братство украинского и русского народа, наивная вера в то, что украинский народ сбросит бандеровщину — это всё от лукавого", — уверен Дмитриевский.

По словам публициста, Украина сделала свой геополитический выбор ещё до 2013 года. По мнению Дмитриевского, идеалами для большинства украинцев стали мелкие городские лавки и бюргерское общество, а великие проекты России им оказались не нужны.

Дмитриевский заявил в интервью argumenti.ru, что конфликт между Украиной и Донбассом возник из-за того, что второй — это "имперский проект", который не может функционировать вне этого проекта.

"И даже находясь в составе Украины, Донбасс пытался хотя бы в сильно урезанной форме восстановить имперский проект, ту среду, в которой он оказывался жизнеспособным. А вот хуторянско-бюргерской Украине этот проект был категорически не нужен. Вот поэтому начался Евромайдан", — заявил публицист.

В завершение он сказал, что происходящее сегодня — это "прелюдия нового передела мира".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге

Над городом поднимается чёрный столб дыма.

ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева
Силовые структуры
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Силовые структуры
Военный ВС РФ об атаке ВСУ под Херсоном: "Вырвало бочину БТР, как кусок бумаги"
Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок
Мир. Новости мира
Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок
Последние материалы
Дмитриевский: "Происходящее сейчас — прелюдия новых больших потрясений в мире"
В Москве отказали в заселении в гостиницу раненому участнику СВО
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Союзные войска ВС РФ и ДНР освободили посёлок Зайцево в Бахмутском районе
Ракета попала в российский танк на Украине, но он "выжил"
В Запорожье ВКС РФ уничтожили цеха обслуживания HIMARS на заводе "Искра"
ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Терновые поды в Николаевской области
Зюганов увидел необходимость в срочном проведении референдумов в ЛДНР
Политолог Мартынов: для проведения референдума в ЛНР нет препятствий
Рожин о страшной атаке на Донецк: сознательное уничтожение населения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников