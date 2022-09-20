Дмитриевский: "Происходящее сейчас — прелюдия новых больших потрясений в мире"

Историк, публицист, журналист, ветеран русского движения Донбасса Александр Дмитриевский заявил, что происходящее сейчас на Украине — прелюдия новых больших потрясений в мире.

По мнению Дмитриевского, любая военная операция не может идти всегда по плану. Публицист отметил, что жизнь всегда вносит свои коррективы, поэтому планы необходимо менять.

"Ещё много отвлекло сил обещание беглых украинских функционеров о том, что украинский народ поднимется против бандеровцев. Наивная вера в братство украинского и русского народа, наивная вера в то, что украинский народ сбросит бандеровщину — это всё от лукавого", — уверен Дмитриевский.

По словам публициста, Украина сделала свой геополитический выбор ещё до 2013 года. По мнению Дмитриевского, идеалами для большинства украинцев стали мелкие городские лавки и бюргерское общество, а великие проекты России им оказались не нужны.

Дмитриевский заявил в интервью argumenti.ru, что конфликт между Украиной и Донбассом возник из-за того, что второй — это "имперский проект", который не может функционировать вне этого проекта.

"И даже находясь в составе Украины, Донбасс пытался хотя бы в сильно урезанной форме восстановить имперский проект, ту среду, в которой он оказывался жизнеспособным. А вот хуторянско-бюргерской Украине этот проект был категорически не нужен. Вот поэтому начался Евромайдан", — заявил публицист.

В завершение он сказал, что происходящее сегодня — это "прелюдия нового передела мира".