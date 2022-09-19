Захарова: в посольстве Британии пожаловались на дипломатов РФ из-за авторучки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неожиданном инциденте, произошедшем в Лаосе. Дипломаты РФ в этой стране нанесли визит в британское посольство для выражения своих соболезнований по поводу кончины Елизаветы II.

Однако, по словам Захаровой, после посещения дипмиссии россиянами в посольство РФ позвонила сотрудница ведомства и пожаловалась, что из книги соболезнований пропала авторучка.

"Что женщина хотела, сказать сложно: то ли, чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков", — с иронией отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД РФ добавила, что дипломаты РФ предусмотрительно брали с собой свои канцелярские принадлежности, "предполагая недоброе", и правильно сделали.

"Мораль. Пойдёте в британские официальные органы — берите свою ручку: и качество письма не пострадает, и ручка не пропадёт", — заключила Захарова.