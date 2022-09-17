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Мир

Киев теперь публично не просит современное вооружение у Соединённых Штатов, пишет Politico. Но на закрытых переговорах просьбы о поставках продолжаются. Так, Украина надеется на американские истребители четвёртого поколения F-16, БПЛА Gray Eagle и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако Вашингтон не удовлетворяет просьбы, так как беспокоится о реакциях Москвы.

Однако на Западе хотят затянуть конфликт. Экс-сотрудник американского Госдепа Кристиан Уитон считает, что покровители Киева не думают о жертвах и нацелены на истощение России.

"В первую очередь США, во вторую — Лондон, рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность обескровить Россию. Никого не волнует, как много 18- и 19-летних там погибнет", — цитирует Уитона "Первый канал".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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